Президентские выборы в Польше перенесли из-за пандемии коронавируса

Об этом говорится в совместном заявлении лидера правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского и лидера «Объединенных правых» Ярослава Говина.

Как подчеркнули политики, решение было принято «в связи с отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».

Новая дата выборов пока не объявлена. Как отметили политики, голосование проведут по почте.

Ранее Сейм Польши принял закон о заочном голосовании на выборах президента. Накануне верхняя палата парламента (Сенат) отклонила документ, однако нижняя палата может преодолеть вето большинством голосов.

По последним данным, в стране зафиксировали 14 740 случаев заражения коронавирусом, умерли более 700 человек.