Президентские выборы в Польше перенесли из-за пандемии коронавируса
Об этом говорится в совместном заявлении лидера правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского и лидера «Объединенных правых» Ярослава Говина.
Как
Новая дата выборов пока не объявлена. Как отметили политики, голосование проведут по почте.
Ранее Сейм Польши принял закон о заочном голосовании на выборах президента. Накануне верхняя палата парламента (Сенат) отклонила документ, однако нижняя палата может преодолеть вето большинством голосов.
По последним данным, в стране зафиксировали 14 740 случаев заражения коронавирусом, умерли более 700 человек.