Продолжается перевооружение белорусской армии и модернизация имеющихся на вооружении образцов техники, сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: Минобороны

В соответствии с контрактом, заключенным между Министерством обороны и акционерным обществом НПК «Уралвагонзавод», в Вооруженные силы Беларуси поступила очередная партия модернизированных танков Т-72Б3.

Пять модернизированных танков оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения, сообщает оборонное ведомство. Броня танка усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты.