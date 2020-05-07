В Вооруженные силы Беларуси поступила очередная партия модернизированных танков

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Продолжается перевооружение белорусской армии и модернизация имеющихся на вооружении образцов техники, сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: Минобороны

В соответствии с контрактом, заключенным между Министерством обороны и акционерным обществом НПК «Уралвагонзавод», в Вооруженные силы Беларуси поступила очередная партия модернизированных танков Т-72Б3.

Пять модернизированных танков оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения, сообщает оборонное ведомство. Броня танка усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты.
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Тэги: Минобороны Т-72Б3 Уралвагонзавод

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