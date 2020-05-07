«Первый канал» ответил на лишение белорусскими властями аккредитации съемочной группы

Российские журналисты считают это решение «совершенно безосновательным», говорится в комментарии на сайте телеканала.

«Накануне стало известно, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу "Первого канала" после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — заявляет «Первый канал».

Судя по сюжету белорусского телеканала, поводом стал репортаж, в котором утверждалось, что «недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания» коронавирусом COVID-19. Журналисты (корреспондент Алексей Кручинин и оператор) посетили районный центр Столбцы, где, по неофициальной информации, сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, и поговорили с местными жителями.

«На этом фоне становится понятно, почему многие не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав. Но даже по опубликованной официальной статистике выходит, что Белоруссия по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе», — сделал вывод корреспондент.

На «Беларусь 1» назвали сюжет «Первого канала» «нафталиновой пропагандой» и насчитали в нем семь фейков.