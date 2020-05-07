Золотовалютные резервы Беларуси в апреле выросли на 1,2%

На 1 мая 2020 года резервы составили 7 882,9 млн долларов (в эквиваленте) и выросли за апрель на 96,2 млн долларов (в марте они снизились на 1 млрд 18,4 млн, или на 11,6%).

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, росту резервов в апреле способствовала покупка Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке.

«Также увеличению резервов способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте», — сообщает Нацбанк.

При этом в апреле 2020 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 317 млн долларов, уточняет Нацбанк.

Регулятор констатирует, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем резервов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составляли почти 9,4 млрд долларов. Таким образом, за январь—апрель они снизились примерно на 1,5 млрд долларов.