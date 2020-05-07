В Беларуси начали страховать от коронавируса

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«БПС-Сбербанк» совместно со страховой компанией «ТАСК» начал предоставлять медицинские онлайн-страховки с опцией «коронавирусная инфекция».

Случай будет считаться страховым, если, в период действия договора будет выявлен и диагностирован вирус COVID-19 в учреждениях здравоохранения Беларуси. Также страховое обеспечение выплатят «при условии пребывания в стационаре с коронавирусной инфекцией COVID-19».

Страховая сумма на выбор может составлять от 2000 до 8000 рублей. Соответственно, взносы варьируются от 15 до 60 рублей в год. Застраховать можно как себя, так и своих близких или друзей в мобильном или интернет-банке «Сбербанк Онлайн».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: страхование коронавирус COVID-19

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