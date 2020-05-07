Соглашение с РФ по межбюджетным расчетам по нефти почти готово

/ Экономика
Просмотров: 123

Об этом сообщил 7 мая журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.

«Договоренности по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета, на финальной стадии. Соглашение почти готово. Думаю, минфины его вот-вот финализируют», — цитирует Крутого пресс-служба правительства.

Крупные нефтяные компании России приостановили поставки нефти в Беларусь 1 января этого года из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Россия отказывалась поставлять нефть без премии. В Минске же настаивали на ее отмене, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. В результате стороны договорились, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.

«Мы достигли договоренности с российским правительством о том, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии, — заявил 24 марта журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас. — Из этой премии в 11,7 доллара 7 долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять с премией 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами — правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя».

Из-за того, что Беларусь и Россия долгое время не могли договориться об условия покупки нефти, белорусские НПЗ в первом квартале более чем на треть сократили производство нефтепродуктов, пользующихся наибольшим спросом. Так, по данным официальной статистики, в январе—марте этого года автомобильного бензина было произведено на 35,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого, дизельного топлива — на 44,5%, реактивного топлива — на 40,5%, масел смазочных — на 41,5%.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия российская нефть Персона: Дмитрий Крутой

Другие материалы на эту тему:

«Беларусь 1» насчитал семь фейков в сюжете «Первого канала»

«Беларусь 1» насчитал семь фейков в сюжете «Первого канала»

Москва вернется к проекту «углубленной интеграции» после пандемии

Москва вернется к проекту «углубленной интеграции» после пандемии

Лукашенко бомбит Москву за эгоизм на фоне коронавируса

Лукашенко бомбит Москву за эгоизм на фоне коронавируса

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус