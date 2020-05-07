Соглашение с РФ по межбюджетным расчетам по нефти почти готово

Об этом сообщил 7 мая журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.

«Договоренности по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета, на финальной стадии. Соглашение почти готово. Думаю, минфины его вот-вот финализируют», — цитирует Крутого пресс-служба правительства.

Крупные нефтяные компании России приостановили поставки нефти в Беларусь 1 января этого года из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Россия отказывалась поставлять нефть без премии. В Минске же настаивали на ее отмене, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. В результате стороны договорились, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.

«Мы достигли договоренности с российским правительством о том, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии, — заявил 24 марта журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас. — Из этой премии в 11,7 доллара 7 долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять с премией 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами — правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя».

Из-за того, что Беларусь и Россия долгое время не могли договориться об условия покупки нефти, белорусские НПЗ в первом квартале более чем на треть сократили производство нефтепродуктов, пользующихся наибольшим спросом. Так, по данным официальной статистики, в январе—марте этого года автомобильного бензина было произведено на 35,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого, дизельного топлива — на 44,5%, реактивного топлива — на 40,5%, масел смазочных — на 41,5%.