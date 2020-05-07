8 мая Палата представителей должна назначить дату президентских выборов

Палата представителей 8 мая планирует рассмотреть вопрос о назначении даты президентских выборов, сообщает БелаПАН .

Стоит отметить, что в графике работы депутатов, который опубликован на сайте Палаты представителей, с 6 по 8 мая значится «работа в избирательных округах», а заседание Палаты представителей есть только 21 мая.

Как сообщил БелаПАН руководитель пресс-службы Палаты представителей Виталий Ермолович, «есть распоряжение» для освещения заседания аккредитовать «ограниченное количество госСМИ». «Только основные центральные каналы и БелТА», — сказал он.

Представителей негосударственных СМИ на заседание не пустят. Ермолович пояснил, что такое решение принято «в связи с вирусом».

Согласно законодательству, президентские выборы должны быть назначены не позднее пяти месяцев и проведены не позднее двух месяцев до истечения полномочий действующего президента. Крайний срок проведения президентских выборов — 31 августа.