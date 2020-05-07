«Белавиа» отменила полеты в Манчестер, но продолжает выполнять рейсы в Лондон

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Национальный авиаперевозчик приостанавливает выполнение полетов по маршруту Минск — Манчестер — Минск с 6 мая по 24 октября 2020 года, сообщили БелаПАН в пресс-службе компании.

Вместе с тем белорусский авиаперевозчик по-прежнему продолжает выполнять рейсы из Минска в Лондон.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке из-за эпидемии COVID-19, белорусский авиаперевозчик рекомендует проверять обновления о рейсах на своем сайте.

В мае «Белавиа» возобновила выполнение рейсов в Милан и Рим. В Италию разрешен въезд ее гражданам, людям, имеющим долгосрочный вид на жительство, по дипломатическим паспортам и по работе, если есть письменное подтверждение работодателя. Въезд граждан других государств запрещен.
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Тэги: Беларусь-Великобритания Белавиа Город: Манчестер

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