«То, как ведет себя господин Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет»
Один из самых известных российских тележурналистов Владимир Познер, чья авторская программа выходит в эфир на «Первом канале», считает Александра Лукашенко инициатором высылки коллег из Беларуси.
Как
Познер считает, что «его [Лукашенко] взгляды, высказанные по поводу коронавируса, абсолютно, мягко говоря, ошибочны».
«Я полагаю, что это распоряжение о том, чтобы эту группу выслать, — это уже его личное распоряжение. Больше никто на это бы не решился в Белоруссии без него», — заявил первый президент Академии российского телевидения.
Он убежден, что действия белорусского правителя, это — «чистейшее безобразие, это цензура, это стремление, так или иначе, заткнуть рот СМИ. Ну, и можно много других вещей сказать».
«Накануне стало известно, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу "Первого канала" после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — заявляет «Первый канал».
Союз журналистов России призвал Беларусь прекратить давление на представителей российских СМИ.
Только самые важные новости в наших каналах в
Читайте дальше: