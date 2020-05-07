«То, как ведет себя господин Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет»

Один из самых известных российских тележурналистов Владимир Познер, чья авторская программа выходит в эфир на «Первом канале», считает Александра Лукашенко инициатором высылки коллег из Беларуси.

Фото из Википедии

Как заявил он в эфире «Эха Москвы», «мне кажется, то, как ведет себя президент Белоруссии господин Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет».

Познер считает, что «его [Лукашенко] взгляды, высказанные по поводу коронавируса, абсолютно, мягко говоря, ошибочны».

«Я полагаю, что это распоряжение о том, чтобы эту группу выслать, — это уже его личное распоряжение. Больше никто на это бы не решился в Белоруссии без него», — заявил первый президент Академии российского телевидения.

Он убежден, что действия белорусского правителя, это — «чистейшее безобразие, это цензура, это стремление, так или иначе, заткнуть рот СМИ. Ну, и можно много других вещей сказать».

«Накануне стало известно, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу "Первого канала" после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — заявляет «Первый канал».

Союз журналистов России призвал Беларусь прекратить давление на представителей российских СМИ.

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