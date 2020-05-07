Представитель ВОЗ: правительства, решившие перенести парады, поставили здоровье людей на первое место
Во время пандемии нужно находить альтернативные способы празднования Дня Победы, считает глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
«Правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье [людей] на первое место», — заявил он 7 мая в ходе онлайн-брифинга.
«Впереди у нас очень важный день — День Победы, 9 Мая, — сказал он. — Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования и не подвергать риску человеческие жизни».
Клюге отметил, что 43 страны в европейском регионе ввели локальные ограничительные меры или полный карантин для борьбы с распространением коронавируса. Проведение массовых мероприятий сейчас может спровоцировать новую волну заболеваемости.
Представитель ВОЗ также заявил: «Ситуация в восточной части региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Беларуси, Казахстане, Российской Федерации и Украине число новых случаев возросло за последнюю неделю».
4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.
Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.
В Беларуси на 7 мая официально зарегистрировано 20168 человек (+913 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Умерло 116 пациентов (+4).
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