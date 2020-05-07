Представитель ВОЗ: правительства, решившие перенести парады, поставили здоровье людей на первое место

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Во время пандемии нужно находить альтернативные способы празднования Дня Победы, считает глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье [людей] на первое место», — заявил он 7 мая в ходе онлайн-брифинга.

«Впереди у нас очень важный день — День Победы, 9 Мая, — сказал он. — Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования и не подвергать риску человеческие жизни».

Клюге отметил, что 43 страны в европейском регионе ввели локальные ограничительные меры или полный карантин для борьбы с распространением коронавируса. Проведение массовых мероприятий сейчас может спровоцировать новую волну заболеваемости.

Представитель ВОЗ также заявил: «Ситуация в восточной части региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Беларуси, Казахстане, Российской Федерации и Украине число новых случаев возросло за последнюю неделю».

4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.

В Беларуси на 7 мая официально зарегистрировано 20168 человек (+913 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Умерло 116 пациентов (+4).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: парад День Победы 9 Мая ВОЗ коронавирус COVID-19 Персона: Ханс Клюге

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