Противника аккумуляторного завода оштрафовали на 810 рублей

Суд Ленинского района Бреста 7 мая оштрафовал противника строительства аккумуляторного завода Андрея Невдаха на 30 базовых величин (810 рублей).

Его признали виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Сотрудники милиции задержали Невдаха днем 3 мая в Бресте, когда он уходил от кинотеатра «Беларусь» после завершения шествия противников аккумуляторного завода.

Активиста доставили в Ленинский РОВД, составили протокол и до суда поместили в изолятор временного содержания райотдела милиции.

4 мая суд Ленинского района начал рассматривать административное дело Невдаха. Активист заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и предоставлении адвоката. Судья удовлетворил их и назначил следующее заседание 7 мая. Невдаха освободили из-под стражи.

3 мая на площади Ленина в Бресте собралось около 250 противников строительства аккумуляторного завода. После встречи они прошли по центральным улицам города Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». По дороге скандировали «Нет заводу АКБ!», «Свободу активистам!», «Геноцид не пройдет!», «Чиновников на нары!».

«С 20 апреля это четвертый суд над противниками аккумуляторного завода. Еще одного активиста подвергли крупному штрафу в Ленинском РОВД. Но ни штрафы, ни аресты не остановят людей, которые борются против свинцового предприятия», — заявил Кисляк.