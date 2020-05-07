Появились подробности разговора Путина и Трампа

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В четверг, седьмого мая, президенты России и США провели телефонный разговор.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

По информации пресс-службы кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп поздравили друг друга с Днем Победы.

Как было отмечено, опираясь на традиции, которые связывали два народа в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага, «Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности».

Путин и Трамп позитивно оценили двустороннее сотрудничество во время пандемии коронавируса. Хозяин Белого дома предложил направить в Россию партию медоборудования.

Также президенты обменялись мнениями о нефтяном рынке.

«Подтверждена важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях. Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер», — отметила пресс-служба Кремля.
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Тэги: США-Россия Персона: Дональд Трамп Владимир Путин

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