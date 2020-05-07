Правозащитники: власти проведут выборы президента, игнорируя принципы элементарной безопасности

Центризбирком отклонил предложения кампании «Правозащитники за свободные выборы» по организации президентских выборов в условиях пандемии коронавируса.

Фото пресс-службы президента

Как пишет spring96.org , 29 апреля участники кампании — представители Белорусского Хельсинкского комитета и ликвидированного властями правозащитного центра «Весна» — направили в ЦИК, Палату представителей и Верховный суд Беларуси ряд предложений, связанных с предстоящими выборами.

Среди прочего правозащитники предложили внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы у избирателей была возможность давать согласие на выдвижение того или иного кандидата в президенты не только подписью на специальном листе члена инициативной группы, но и дистанционно — по почте, в том числе электронной, через службу коротких сообщений и другими способами.

В ответе за подписью председателя ЦИК Лидии Ермошиной говорится, что вносить подобные изменения «нет времени».

Она сослалась на рекомендации международных экспертов, согласно которым избирательное законодательство не должно корректироваться менее чем за год до выборов.

Кроме того, отметила Ермошина, «использование информационных технологий и других дистанционных методов для реализации избирательных процедур требует не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности, доверия и безопасности».

На предложение правозащитников «указать территориальным комиссиям на необходимость обеспечения возможности электронной подачи заявок, информации и необходимых копий документов участниками выборов и наблюдателями» глава ЦИК ответила, что «закон не предусматривает обязательство комиссий иметь электронную почту».

В ответ на предложение проводить заседания коллегиальных органов в формате видеоконференций Ермошина написала, что подобные меры «будут рассмотрены с учетом эпидемиологических условий во время избирательной кампании».

Правозащитники получили ответ и из Верховного суда. На предложение обеспечить возможность рассмотрения избирательных споров «посредством внедрения элементов электронного судопроизводства», в том числе проводить судебные заседания «без непосредственного участия заявителей и представителей заинтересованных органов и организаций» — с помощью видеосвязи, в суде ответили, что «данный вопрос подлежит разрешению в отношении конкретной избирательной кампании».

По мнению координатора кампании от «Весны» Владимира Лабковича, полученные ответы свидетельствуют о том, что белорусские власти выбрали тактику проведения избирательной кампании, которая игнорирует «принципы элементарной безопасности».

«Интересы всех участников электоральной кампании, а это миллионы граждан Беларуси, не берутся в учет. Они думают о том, как скорее легитимизировать свои полномочия через эту избирательную кампанию. Фактически чиновники заняты своей личной безопасностью. А то, что предлагали мы, могло бы минимизировать последствия этой пандемии», — сказал Лабкович.

Помимо упомянутых предложений участники кампании также рекомендовали ЦИК дать возможность аккредитованным наблюдателям, доверенным лицам кандидатов и СМИ наблюдать за всеми этапами избирательного процесса посредством видеосвязи. Они призывали проверять подписи за выдвижение кандидатов «исключительно в указанных в законе целях, не допуская признания их недействительными исключительно по формальным причинам», а также «снять запрет на распространение информационных материалов о лице, выдвинутом кандидатом в президенты, в период сбора подписей».

Правозащитники предлагали дать зарегистрированным кандидатам время для выступления по телевидению «бесплатно и в объеме, который может компенсировать отсутствие возможности безопасно, с выполнением эпидемиологических правила, проводить встречи с избирателями».

Голоса за кандидатов предлагалось подсчитывать в режиме видеоконференции, чтобы наблюдатели, доверенные лица и СМИ могли наблюдать за всеми этапами подсчета. Другой вариант — подсчитывать голоса одному члену комиссии, который объявлял бы отмеченное в каждом избирательном бюллетене и демонстрировал их всем лицам на избирательном участке с безопасного расстояния.

Вопрос о назначении даты президентских выборов Палата представителей будет обсуждать завтра, 8 мая.