Футбол. Все внимание на Беларусь, пока в Европе нет конкурентов

Уже на следующей неделе возобновляется немецкая бундеслига. Это означает, что внимание к белорусскому футболу со стороны болельщиков, соскучившихся по большой игре, скорее всего, померкнет.

Ну а пока в Старом свете командовать футбольным парадом будем мы.

Сегодня в двух городах стартует программа восьмого тура чемпионата страны среди команд высшей лиги:

8.05.

«Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (начало в 17:00);

«Городея» — «Минск» (19:00).

09.05.

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ» (15:00);

«Неман» — «Рух» (17:00).

10.05.

«Ислочь» — «Белшина» (14:00);

«Витебск» — «Шахтер (16:00);

«Смолевичи» — БАТЭ (18:00);

«Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн).

Турнирное положение после семи туров: