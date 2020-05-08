Футбол. Все внимание на Беларусь, пока в Европе нет конкурентов
Уже на следующей неделе возобновляется немецкая бундеслига. Это означает, что внимание к белорусскому футболу со стороны болельщиков, соскучившихся по большой игре, скорее всего, померкнет.
Ну а пока в Старом свете командовать футбольным парадом будем мы.
Сегодня в двух городах стартует программа восьмого тура чемпионата страны среди команд высшей лиги:
8.05.
- «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (начало в 17:00);
- «Городея» — «Минск» (19:00).
09.05.
- «Славия» — «Торпедо-БелАЗ» (15:00);
- «Неман» — «Рух» (17:00).
10.05.
- «Ислочь» — «Белшина» (14:00);
- «Витебск» — «Шахтер (16:00);
- «Смолевичи» — БАТЭ (18:00);
- «Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн).
Турнирное положение после семи туров:
- Слуцк — 16;
- Торпедо-БелАЗ — 14;
- БАТЭ — 13;
- Энергетик-БГУ — 12;
- Ислочь — 12;
- Шахтер — 11;
- Славия — 10;
- Витебск — 10;
- Городея — 10;
- Динамо (Бр) — 10;
- Рух — 9;
- Минск — 9;
- Динамо (Мн) — 9;
- Неман — 8;
- Смолевичи — 3;
- Белшина — 2.