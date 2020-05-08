Футбол. Все внимание на Беларусь, пока в Европе нет конкурентов

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Уже на следующей неделе возобновляется немецкая бундеслига. Это означает, что внимание к белорусскому футболу со стороны болельщиков, соскучившихся по большой игре, скорее всего, померкнет.

Ну а пока в Старом свете командовать футбольным парадом будем мы.

Сегодня в двух городах стартует программа восьмого тура чемпионата страны среди команд высшей лиги:

8.05.

  • «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (начало в 17:00);
  • «Городея» — «Минск» (19:00).

09.05.

  • «Славия» — «Торпедо-БелАЗ» (15:00);
  • «Неман» — «Рух» (17:00).

10.05.

  • «Ислочь» — «Белшина» (14:00);
  • «Витебск» — «Шахтер (16:00);
  • «Смолевичи» — БАТЭ (18:00);  
  • «Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн).

Турнирное положение после семи туров:

  1. Слуцк — 16;
  2. Торпедо-БелАЗ — 14;
  3. БАТЭ — 13;
  4. Энергетик-БГУ — 12;
  5. Ислочь — 12;
  6. Шахтер — 11;
  7. Славия — 10;
  8. Витебск  — 10;
  9. Городея — 10;
  10. Динамо (Бр) — 10;
  11. Рух — 9;
  12. Минск — 9;
  13. Динамо (Мн) — 9;
  14. Неман — 8;
  15. Смолевичи — 3;
  16. Белшина — 2.
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Тэги: футбол-Беларусь

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