Почему депутаты не назначили выборы президента на день рождения Лукашенко

Депутат Олег Гайдукевич объяснил, почему Палата представителей не назначила выборы президента на 30 августа.

По его словам, «кто-то говорит, мол, почему не 30-го, не 16-го? Сегодня Лидия Михайловна Ермошина много на эту тему говорила и объясняла. Например, а если второй тур? Если мы назначим выборы на 30 августа, то мы не предусматриваем второй тур. Поэтому 9 августа — оптимальная дата».

Палата представителей назначила проведение шестых выборов президента на 9 августа. 15 мая — последний день подачи документов для регистрации инициативных групп кандидатов в президенты, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 8 мая на заседании ЦИК.

Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. В 2010 году в его официальную биографию, опубликованную на сайте президента, было внесено изменение: дата рождения поменялась с 30 августа на 31-е.

Это обстоятельство в президентской администрации объяснили тем, что мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила его в ночь с 30 на 31 августа, после полуночи. В те годы в сельских роддомах точное время рождения ребенка не отмечалось, и новорожденного Лукашенко записали на 30 августа, по дате поступления его матери в роддом.

«Президент спокойно относится к этой дате, и он не придавал ей значения до момента рождения младшего сына Николая, который появился на свет 31 августа. Уже после рождения Николая президент начал интересоваться у матери подробностями своего появления на свет и выяснил, что фактически отмечать день рождения надо 31 августа», — пояснил тогда БелаПАН сотрудник президентской администрации.

Сейчас в официальной биографии на сайте президента днем его рождения указана дата 31 августа.