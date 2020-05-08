Милиция переведена на усиленный вариант несения службы: что запрещено 9 мая

Белорусские власти 9 мая ожидают большее количество людей в местах проведения праздничных мероприятий.

В связи с этим милиция переведена на усиленный вариант несения службы.

Наиболее массовыми будут парад в районе стелы «Минск — город-герой» (начало в 11:00), праздничный концерт на площади Победы (21:30) и праздничный фейерверк в восьми местах города (23:15).

В целях безопасности места проведения праздничных мероприятий будут огорожены турникетами, а проход будет осуществляться через КПП, оборудованные металлодетекторами.

«В пунктах пропуска будет производиться видеодокументирование, также система видеонаблюдения будет функционировать в местах проведения праздничных мероприятий. Пропуск граждан к месту проведения парада будет осуществляться через 21 КПП и 146 пунктов пропуска. Отдельно предусмотрены пункты пропуска на каждом КПП для ветеранов ВОВ и инвалидов», — отметили в ГУВД.

Во время проведения массовых мероприятий запрещается:

иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью;

проносить спиртные напитки, безалкогольные напитки в непрозрачной таре объемом более 0,5 л;

проносить крупногабаритные вещи;

препятствовать работе сотрудников милиции.

К местам массовых мероприятий не допустят лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих при себе запрещенные предметы, перечень которых традиционно разместят на информационных стендах возле каждого КПП.