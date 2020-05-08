Готовится указ президента о поддержке туристической отрасли

/ Экономика
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Практически готов проект указа главы государства о поддержке туристической отрасли Беларуси, сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе встречи 8 мая в Минске с председателем Республиканского союза туристических организаций Оксаной Бичун.

По его словам, сегодня туристический сектор формирует около 2,5% ВВП. За прошлый год экспорт услуг, который принесла туристическая отрасль, составил 265 млн долларов. Сегодня в этой отрасли работает более 5,5 тысячи человек.

Туристическая отрасль «одной из первых почувствовала на себе удар коронавируса», отметил Румас.

«Очень много заявок на въездной и выездной туризм были аннулированы. Сегодня на встрече приводились цифры, что туристические компании оплатили порядка 400 млн рублей туристических услуг. И сегодня контрагенты наших туркомпаний не могут вернуть эти средства, турпоездки отменяются, средства клиентам вернуть не удается, и очевидно, что туристическая отрасль сегодня нуждается в отдельной поддержке», — сказал премьер.

По его словам, предполагается, что «будет установлен мораторий до 31 декабря текущего года на возврат этих средств» (средств клиентов. — БелаПАН). «В случае если иностранная компания средства переводит, то они должны быть возвращены клиентам в семидневный срок», — сказал премьер-министр.

На вопрос, будет ли для турбизнеса послабление с выплатой налогов, Румас ответил: «У нас еще не до конца реализованы возможности, которые предусмотрены 143-м указом [«О поддержке экономики»]. Вместе с тем пакет мер, которые поддержал глава государства, он не последний. Будем смотреть на развитие ситуации. Сегодня в разработке у правительства находится четыре указа, которые окажут поддержку тем или иным отраслям экономики, которые пострадали в результате пандемии».
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Тэги: туристическая отрасль коронакризис поддержка бизнеса Персона: Сергей Румас Оксана Бичун

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