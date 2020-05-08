В нескольких городах Беларуси судят сторонников блогера Тихановского

Сегодня, 8 мая, проходят суды над сторонниками блогера ютьюб-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, а также участниками «кормлений голубей» — неформальных встреч в поддержку брестских противников строительства аккумуляторного завода.

Так, в Лиде (Гродненская область) фельдшер скорой помощи Павел Палейчик получил семь суток ареста. Решение вынес судья Максим Филатов. В апреле Палейчик участвовал во встрече с блогером Тихановским в своем городе, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Также в Лиде на семь суток арестован Андрей Полякович. Проходят суды над Олегом Кравцовым, Алексеем Кравчуком и Максимом Полонским.

Накануне в Гомеле суд Центрального района назначил штраф в 135 рублей политическому активисту Валерию Репнину и 15 суток административного ареста активисту Алексею Соломошенко по ст. 23.34 КоАП (участие в незаконном массовом мероприятии) за акции «кормления голубей» в областном центра 3 мая.

В Могилеве за организацию 5 мая несанкционированного митинга «с публичным обсуждением власти» судят блогера Владимира Неронского. С ним на скамье подсудимых Артем Саков и Александр Аранович, которых обвиняют в участии в этом несанкционированном митинге. Все трое вину не признают.

Также продолжаются задержания участников акций «кормления голубей». В Гродно сегодня задержаны Василий Калач и Елена Сахарчук. Милиция дежурит под домом, где проживает активист Николай Соляник.

В Жлобине (Гомельская область) задержан участник акции 7 мая в Гомеле Виталий Грицков.

В Могилеве задержан журналист закрытого властями правозащитного центра «Весна» и Deutsche welle Александр Бураков.

В Бресте задержаны активисты Владимир Мороз, Юрий Калько, Денис Малышенко и Константин Остапук.

По сведениям БелаПАН, в Глубоком (Витебская область) утром 8 мая задержан сотрудничающий с телеканалом «Белсат» журналист Дмитрий Лупач. Он принимал участие во встрече с Тихановским 31 марта. Суд над ним назначен на 11 мая.

Акция в поддержку блогера Сергея Тихановского прошла вечером 7 мая в Гомеле на площади Ленина. Около 40 человек скандировали «Стоп, таракан, но пасаран!», обсуждали арест блогера и ситуацию в стране. «Стоп, таракан!» — слоган интернет-сообщества «Страна для жизни», которое организовал Тихановский. Многие из участников акции были жестко задержаны сотрудниками ОМОНа и доставлены в Центральный РОВД.

Сам Тихановский был задержан под Могилевом 6 мая. Он помещен в гомельский ИВС для отбытия наказания — 15-суточного ареста за акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. Тихановский объявил о намерении выдвинуться кандидатом в президенты.