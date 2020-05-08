Участники праймериз будут менять процедуру выбора единого кандидата от оппозиции

Организации, которые участвуют в праймериз, признали невозможность завершения процедуры выбора единого кандидата от оппозиции на выборах президента Беларуси в первоначальном формате.

Игорь Борисов

Об этом сообщил БелаПАН руководитель штаба праймериз, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов по итогам экстренного онлайн-заседания штаба 8 мая.

По его словам, причиной стало принятое сегодня Палатой представителей решение назначить очередные президентские выборы на 9 августа. Сегодня же Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план избирательной кампании, согласно которому документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты должны быть поданы до 15 мая включительно.

В соответствии с первоначальным форматом проведения праймериз предполагалось, что окончательно единый кандидат в президенты от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Как сообщил Борисов, в ближайшие часы пройдут консультации с руководством всех субъектов праймериз. «Несмотря на все внешние вызовы, единство субъектов сохраняется», — подчеркнул руководитель штаба. Ожидается, что общая позиция участников праймериз будет обнародована сегодня вечером.

О договоренности начать процедуру выбора единого кандидата от оппозиции объявили 27 января лидеры пяти политических структур — Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Партии БНФ, Объединенной гражданской партии (ОГП), оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) и движения «За Свободу».

Предполагалось, что единым кандидатом станет претендент, который наберет больше всего баллов по итогам голосования участвующих субъектов, интернет-голосования, голосования во время поездок по регионам, а также на Конгрессе демократических сил.

Для участия в праймериз были зарегистрированы пять претендентов — зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, и.о. председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, а также лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Не допустили к участию в процедуре экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую, так как к собранным за ее выдвижение подписям возникли претензии.

На этапе поездок по регионам из праймериз вышел Павел Северинец. Вскоре после этого праймериз покинул Алексей Янукевич. По итогам интернет-голосования, которое длилось с 27 марта по 30 апреля, победу одержал Николай Козлов (ОГП).