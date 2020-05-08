В Могилеве задержали члена политсовета Объединенной гражданской партии Татьяну Сиваченко

Об этом сказал БелаПАН руководитель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев.

Милиционеры приехали домой к Сиваченко и забрали ее якобы для беседы. Позже она смогла сообщить, что ее задерживают до суда за участие в несанкционированной акции. По словам Шанцева, речь идет о встрече с командой блогера Сергея Тихановского, которая планировалась 5 мая в Могилеве, но не состоялась.

Политик отметил, что в Могилеве было задержано семь человек, их наказали административными арестами.

В 20:00 Татьяна ожидает отправки в изолятор временного содержания. «Суд, скорее всего, состоится в понедельник за участие в несанкционированном митинге 5 мая», — сообщила Сиваченко.

Комментируя ситуацию, она заявила: «Таким образом власти запугивают активистов, так как скоро выборы и они боятся активности граждан».