В Могилеве задержали члена политсовета Объединенной гражданской партии Татьяну Сиваченко

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Об этом сказал БелаПАН руководитель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев.

Милиционеры приехали домой к Сиваченко и забрали ее якобы для беседы. Позже она смогла сообщить, что ее задерживают до суда за участие в несанкционированной акции. По словам Шанцева, речь идет о встрече с командой блогера Сергея Тихановского, которая планировалась 5 мая в Могилеве, но не состоялась.

Политик отметил, что в Могилеве было задержано семь человек, их наказали административными арестами.

В 20:00 Татьяна ожидает отправки в изолятор временного содержания. «Суд, скорее всего, состоится в понедельник за участие в несанкционированном митинге 5 мая», — сообщила Сиваченко.

Комментируя ситуацию, она заявила: «Таким образом власти запугивают активистов, так как скоро выборы и они боятся активности граждан».
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Тэги: ОГП белорусская оппозиция Персона: Татьяна Сиваченко Владимир Шанцев Город: Могилев

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