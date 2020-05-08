Сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев решил баллотироваться в президенты

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице объединения в «Фейсбуке».

«Я, Андрей Дмитриев, иду в президенты, чтобы государство слышало людей, а люди не боялись говорить то, что думают, — отметил политик. — Чтобы в кризис, в который мы вступили, мы могли рассчитывать на конкретную помощь и человеческое отношение к себе. Нам нужно такое государство, которое заботится о людях и поступает как профессионал».

«Я много раз помогал людям, попавшим в беду. Умею добиваться, чтобы государство слышало людей. Теперь в беде оказались все. Два месяца команда "Говори правду", как и тысячи белорусов по всей стране, помогала людям и врачам, делая то, что должна была делать власть. Это возмущает, но и дает мне надежду. Наши люди, белорусы, умные, деятельные и сострадательные. Мы знаем, как надо, и умеем действовать сообща», — добавил Дмитриев.

От имени «Говори правду» в сообщении говорится, что «власть больна сердечной недостаточностью» и представители организации не хотят «с этой бедой жить еще 5 лет».

«Мы давно определились, кто пойдет кандидатом в президенты от "Говори правду", но последние два месяца важнее была наша помощь медикам в пошиве и сборке средств защиты, — отмечают представители объединения. — "Скорая помощь" стала символом не только самоотверженной работы врачей, но и знаком беды: сегодня — эпидемия, завтра — экономический кризис, падение зарплат и ожидаемый рост безработицы. А также символом удивительного безразличия власти к тому, чем и как живут люди. Она постоянно ищет виноватых в своих ошибках и перекладывает ответственность».

На президентских выборах в 2015 году от «Говори правду» — на тот момент еще юридически не зарегистрированной гражданской кампании — баллотировалась Татьяна Короткевич, которая сегодня является сопредседателем организации.

Очередные выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.