Автомобильное топливо дешевеет в Беларуси пятый раз с начала года

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси снизятся 10 мая на 1 копейку, сообщил государственный концерн «Белнефтехим».

В частности цена на автобензин АИ-92-К5-Евро составит 1,68 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,78 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,00 рубля, дизельное топливо — 1,78 рубля.

Это 14-е с начала 2020 года изменение стоимости топлива в Беларуси. При этом пятую неделю подряд цены снижаются. Причины такого решения госконцерн вновь не указывает.

Предыдущий раз стоимость топлива менялась 3 мая — оно подешевело также на 1 копейку.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до осени 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. С конца сентября рост приостановился более чем на месяц и вновь возобновился 24 ноября — спустя неделю после выборов в Палату представителей.

Нефть на мировом рынке начала дешеветь в январе 2020 года, после того как за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Недавно стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне опускалась до 15,98 доллара за баррель. В последний раз нефть этого сорта находилась ниже 16 долларов за баррель в июне 1999 года. По состоянию на 8 мая стоимость сорта Brent составляет 30 долларов за баррель.

В конце февраля в Минске у офиса «Белнефтехима» несколько десятков человек требовали объяснить причины и механизм роста цен на топливо. Собравшихся также интересовало, куда уходят деньги от переработки белорусской нефти и сколько на этом зарабатывает государство.