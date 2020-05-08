ЧЕ-2021 по легкой атлетике пройдет в Минске

Белорусская столица станет местом проведения командного чемпионата Европы по легкой атлетике в Суперлиге, намеченного на 19-20 июня 2021 года.

Такая информация опубликована на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации.

Местом проведения соревнований определен Национальный олимпийский стадион «Динамо». Участниками турнира наряду с хозяевами, как планируется, станут атлеты из Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Украины, Португалии.

Ожидается участие ведущих европейских спортсменов. Турнир станет частью их подготовки к Олимпийским играм. Напомним, летние Игры из-за пандемии коронавируса перенесены на 2021 год.

Минск и стадион «Динамо» в сентябре 2019-го принимали легкоатлетический матч между командами Европы и США, завершившийся победой европейской сборной, куда входили и белорусские спортсмены.