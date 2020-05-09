Один из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен, автор-исполнитель Боб Дилан впервые за восемь лет записал новый альбом.

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Ожидается, что он будет представлен публике 19 июня.

Однако в сети уже объявил о выпуске альбома впервые за восемь лет, пишет The Guardian.

Дата выхода альбома Rough and Rowdy Ways запланирована на 19 июня.

Две композиции меломаны со всего мира уже активно слушают в сети:

«Murder Most Foul» (17-минутный трек об убийстве американского президента Джона Кеннеди);

(17-минутный трек об убийстве американского президента Джона Кеннеди); «False Prophet» (смешанный стиль блюза и рока).

Бобу Дилану (имя при рождении — Роберт Аллен Циммерман) 24 мая исполнится 79 лет.

13 октября 2016 года Нобелевский комитет объявил, что музыкант стал лауреатом премии по литературе за «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

Он также 12 раз становился обладателем премии «Грэмми», по одному — «Оскар» и «Золотой глобус».

Суммарный тираж его альбомов превышает 100 миллионов копий.