Google и Facebook оставят сотрудников на удаленке до конца года

/ Техно
Просмотров: 78

Некоторые сотрудники смогут вернуться в офисы уже летом, однако большинство из них останется дома.

Соответствующие письма компании разослали своим сотрудникам, сообщает Би-би-си.

Так, руководство Google разослало сотрудникам письмо, в котором сказано, что они будут работать в удаленном режиме по меньшей мере до октября 2020 года, а, возможно, и до начала 2021 года.

Однако часть сотрудников сможет вернуться в офисы уже в июне. Но это касается только специалистов, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы информационных систем.

К подобному решению пришли и в Facebook. Компания объявила о том, что сотрудники могут оставаться дома до конца 2020 года.

Большая часть офисов компании откроется не ранее 6 июля. В то же время представитель Facebook отметила, что пока еще не решено, каких сотрудников попросят выйти на работу в офис.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Google Facebook удаленка удаленная работа

Другие материалы на эту тему:

В помощь бизнесу. Два простых шага, как оформить удалёнку

В помощь бизнесу. Два простых шага, как оформить удалёнку

«Политическое решение». «Sputnik Беларусь» о блокировке своих страниц в Facebook

«Политическое решение». «Sputnik Беларусь» о блокировке своих страниц в Facebook

Google рассказал, чем интересовались белорусы в 2016 году

Google рассказал, чем интересовались белорусы в 2016 году

Сооснователь MSQRD: наши миссии с Facebook очень похожи

Сооснователь MSQRD: наши миссии с Facebook очень похожи