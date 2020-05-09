Фотофакт. Руководство страны и массовка пришли на парад без масок

/ Общество
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Массовое мероприятие ко Дню Победы началось в Минске в 11 часов 9 мая.

Высшее руководство страны, включая Александра Лукашенко, присутствуют на параде без медицинских масок. Перед присутствующими президент сказал, что вопрос о его отмене даже не стоял. 

«Мы просто не могли иначе. У нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы», — заявил Лукашенко.

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Источник: «Беларусь 1»

Источник: «Беларусь 1»

Источник: «Беларусь 1»

Источник: «Беларусь 1»
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Тэги: военный парад 9 Мая Город: Минск

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