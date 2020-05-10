«Фольксваген» всмятку. Под Лидой легковушка влетела в фуру — погиб молодой водитель

Смертельная авария произошла на 182-километре трассы М6 Минск — Гродно в Лидском районе.

Фото УГАИ Гродненской области

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, девятого мая 25-летний водитель «Фольксваген-Пассата» врезался в стоявший на уплотненной обочине большегруз «Скания».

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Бобруйском районе двое малолетних детей пострадали в ДТП.

Также Naviny.by писали, что на 2-м километре дороги Приморье — Бовбли — Рогово (недалеко от деревни Семков Городок) сбили 19-летнего пешехода. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Водитель с места аварии удрал.

Напомним, на этих выходных сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и раставили мобильные датчики контроля скорости.