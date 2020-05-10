Процедура праймериз оппозиции отменена

Кампания по избранию единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2020 года отменена.

Как сказано в совместном заявлении участников процедуры праймериз, которое подписали лидеры Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движения «За Свободу», участники праймериз считают «объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимым и преступным».

«Очевидно, что принятие этого решения продиктовано желанием использовать пандемию как дополнительный инструмент дальнейшей узурпации власти и лишения белорусов права выбирать, — отметили авторы документа. — Уже сегодня понятно, что безопасный для здоровья избирателей сбор подписей за выдвижением кандидатов невозможен».

«Оцениваем назначение избирательной кампании в период пика распространения вирусной инфекции в Беларуси, задержания и репрессии в отношении блогеров, журналистов и активистов (Сергея Тихановского, Александра Кабанова, Сергея Петрухина, Владимира Неронского, Владимира Цыгановича, Алеся Буракова, Дмитрия Лупача, Михаила Оршинского, Алеся Осипцова, Татьяны Сиваченко, Галины Смирновой, Романа Кисляка и других) как демонстрацию того, что Лукашенко собирается удерживать власть исключительно насилием. Потеряв поддержку граждан, он имеет намерение дальше управлять страной исключительно с помощью фальсификаций и репрессий», — убеждены подписанты заявления.

Участники праймериз считают, что «полноценное участие в избирательной кампании в этих условиях является невозможным». «Выражаем благодарность всем гражданам Беларуси, которые приняли активное участие в процедурах праймериз (народного голосования), за поддержку наших усилий по определению единого кандидата и формированию реальной альтернативы действующему режиму», — отметили они.

Авторы заявления признали, что «в обстоятельствах, которые сложились, невозможно реализовать все заложенные в праймериз процедуры и определить единого кандидата».

Вместе с тем они заявили о «готовности продолжать совместную работу для перемен в Беларуси». В связи с этим участники уже отмененных праймериз объявили старт кампании «За Беларусь без диктатуры».

«Мы планируем использование легальных инструментов избирательной кампании в период сбора подписей для мобилизации, объединения и поддержки граждан Беларуси, которые жаждут перемен, — пояснили авторы документа. — Все мероприятия в рамках кампании (сбор подписей, митинги, пикеты, встречи) будут происходить исключительно с сохранением правил безопасности для граждан и активистов кампании в условиях эпидемии коронавируса».

«Для реализации всех представляемых во время избирательной кампании возможностей, для реализации легальных акций протеста кандидаты праймериз Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов формируют совместную инициативную группу и начинают кампанию, основные цели которой: отставка Лукашенко, честные выборы и системные реформы для новой Беларуси», — заявили они.

Вместе с тем участники праймериз призвали депутатов парламента перенести дату президентских выборов на более поздний период — не раньше конца ноября, поскольку «во время избирательной кампании, пока не закончится пандемия, никто не может гарантировать безопасность граждан».

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

О договоренности начать процедуру выбора единого кандидата от оппозиции объявили 27 января лидеры пяти политических структур — Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Партии БНФ, Объединенной гражданской партии (ОГП), оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) и движения «За Свободу».

Предполагалось, что единым кандидатом станет претендент, который наберет больше всего баллов по итогам голосования участвующих субъектов, интернет-голосования, голосования во время поездок по регионам, а также на Конгрессе демократических сил.

Для участия в праймериз были зарегистрированы пять претендентов — зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, и.о. председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, а также лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Не допустили к участию в процедуре экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую, так как к собранным за ее выдвижение подписям возникли претензии.

Из-за ряда разногласий с остальными участниками кампании Северинец и Янукевич вышли из праймериз.

По итогам интернет-голосования, которое длилось с 27 марта по 30 апреля, победу одержал Николай Козлов (ОГП).