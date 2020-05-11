«Жизнь огромного количества людей под угрозой». Партия «Справедливый мир» требует отменить выборы президента

Белорусской партии левых «Справедливый мир» считает невозможным свое участие в предстоящей президентской кампании. Об этом говорится в заявлении, принятом Центральным комитетом партии 10 мая.

Лидер партии Сергей Калякин

Решение Палаты представителей Национального собрания о назначении президентских выборов на 9 августа «Справедливый мир» расценивает как «безответственное и преступное».

«Президентские выборы, если это не профанация, предусматривают в первую очередь широкомасштабные массовые социальные контакты между людьми, − говорится в заявлении. − Так, в президентской избирательной кампании 2015 года, по официальным данным, свыше 20 тысяч членов инициативных групп собрали за выдвижение своих потенциальных кандидатов в президенты 2,3 млн. подписей избирателей. Для этого они осуществили более 5 миллионов контактов с людьми. К этому необходимо добавить миллионы межличностных контактов во время агитационной кампании и в период голосования».

«Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей», — отмечается в заявлении.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» призывает власти Беларуси «одуматься, отменить принятое решение о проведении 9 августа 2020 года выборов Президента Республики Беларусь и, в интересах сохранения жизни и здоровья людей, не проводить выборы до окончания эпидемии Covid-19, используя возможности, предусмотренные частью третьей статьи 71 Конституции Республики Беларусь».

Решение назначить президентские выборы 9 августа было принято нижней палатой парламента 8 мая. До 15 мая включительно претенденты на пост президента должны подать документов для регистрации своих инициативных групп.

Стратегию бойкота выборов еще раньше предложил философ Владимир Мацкевич. Его стратегия предполагает неучастие в выборах и дальнейшее переучреждение Республики Беларусь через проведение Учредительного собрания.

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