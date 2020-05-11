В Кареличском районе разбилась «Мицубиси» — погибли два человека

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье в Кореличском районе.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, на 92-м километре дороги Р11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж, 52-летний водитель на закруглении дороги вправо не справился с управлением, вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Травмы, полученные в результате аварии оказались смертельными для водителя и 51-летней пассажирки.
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Тэги: ДТП Город: Кореличи

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