В Кареличском районе разбилась «Мицубиси» — погибли два человека

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье в Кореличском районе.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, на 92-м километре дороги Р11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж, 52-летний водитель на закруглении дороги вправо не справился с управлением, вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Травмы, полученные в результате аварии оказались смертельными для водителя и 51-летней пассажирки.