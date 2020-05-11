Сторонника Тихановского из Жлобинского района арестовали на 15 суток

Суд Жлобинского района арестовал на 15 суток жителя поселка Стрешин Виталия Грицкова за участие в несанкционированном массовом мероприятии. С 8 мая Грицков находился в изоляторе временного содержания.

Скриншот видео с гомельской акции

«7 мая Виталий Грицков снимал на видео акцию поддержки Сергея Тихановского, которая прошла в Гомеле. 8 мая его забрала милиция и поместила в изолятор. Виталий — активный волонтер жлобинской инициативы поддержки медиков. Сейчас волонтеры собирают деньги на помощь его матери — на передачи, юридическую поддержку, да и потом же придется за "сутки" заплатить», — сообщила БелаПАН жительница Жлобина Лиана Шуба, которая присутствовала в суде.

По ее словам, судья продемонстрировал видеозапись с гомельской акции, уточнил у Грицкова, узнает ли он себя на видео, зачитал письменные материалы дела и вынес решение.

«Виталий снимал акцию на телефон и не принимал активного участия, как было заявлено на суде. Он не держал плакатов, не выкрикивал ничего», — отметила собеседница.

После акции 7 мая в Гомеле было задержано 20 человек. Одного из них — гомельчанина Юрия Власова — отправили в ИВС. 8 мая суд арестовал Власова на 15 суток, остальных отпустили после составления протоколов. Среди задержанных были журналисты.