Инфляция в Беларуси с начала года составила 3,3%

Потребительские цены в апреле 2020 года по сравнению с мартом выросли на 0,6%, к уровню декабря 2019-го — на 3,3%, в годовом измерении инфляция составила 5,4%, сообщил Национальный статистический комитет.

Для сравнения: потребительские цены в апреле 2019 года по сравнению с мартом выросли на 0,04%, к уровню декабря 2018-го — на 2,7%.

В апреле 2020 года по отношению к марту цены на продовольственные товары выросли на 1,3% (с начала года — на 3,5%), на непродовольственные — на 0,3% (2,8%), на услуги — снизились на 0,2% (выросли на 3,8%).

Инфляция в 2020 году, по планам правительства, не должна превысить 5%. По итогам 2019 года инфляция составила 4,7%.

Евразийский банк развития прогнозирует ускорение инфляции в Беларуси в ближайшие месяцы, говорится в подготовленном ранее обзоре аналитической дирекции ЕАБР. В нем отмечалось, что в марте годовая инфляция ускорилась до 4,9% (4,4% месяцем ранее).

По мнению некоторых белорусских экономистов, в 2020 году инфляция превысит официальный прогноз и может составить около 10%. Официальный прогноз был определен в прошлом году и не предполагал ни возникновения глобального экономического кризиса, ни пандемии, ни резких скачков на валютном рынке. Поэтому про удержание инфляции в пределах 5% в этом году можно уже забыть, считают эксперты.