«Райффайзен-Лизинг» проспонсировала 5000 тестов на антитела к COVID-19

Белорусско-австрийская компания «Райффайзен-Лизинг» профинансировала за свой счет закупку 5000 тестовых систем из Китая на определение антител к COVID-19. Их будут использовать для диагностики пациентов с коронавирусом в Минске и других городах.

Тестовые системы предназначены для Республиканского центра организации медицинского реагирования, который уже распределит их между больницами.

В первую очередь их будут использовать при определении коронавируса среди поступающих пациентов. Речь идет о высокоточных тестах на антитела к COVID-19.

«Высокоточные тесты на антитела к COVID-19 требуются для быстрой диагностики пациентов, заразившихся или переболевших коронавирусом. Это поможет белорусским медикам в их непростой борьбе с пандемией. Как часть группы Raiffeisen мы берем во внимание и опыт Австрии, которая благодаря широкому тестированию смогла одной из первых в Европе преодолеть пик эпидемии. Многое для этого делается и в Беларуси, и мы посчитали важным внести свой вклад», — пояснили в «Райффайзен-Лизинг».