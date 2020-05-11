Лиза Прокопчик и Данила Лаврецкий за акцию с гробом получили 18 суток ареста на двоих

«Молодежный блок» устроил акцию с гробом во время генеральной репетиции парада 8 мая. Активисты хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий.

Лизу Прокопчик приговорили к пяти суткам административного ареста, Данила Лаврецкий получил 13 суток, сообщает телеграм-канал «Правовая инициатива» .

Сегодня в суде Советского района также задержан еще один активист «Молодежного блока» — Петр Маркелов. Он вместе с другими активистами ожидал начала суда над Прокопчик и Лаврецким. На Маркелова составили два протокола: по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица) и ст. 17.1 (Хулиганство). Молодого человека увезли в изолятор на Окрестина. Ожидается, что суд над ним пройдет завтра, сообщает «Задзіночанне Беларускіх Студэнтаў» в Twitter.