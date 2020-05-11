Минфин разрабатывает второй пакет мер по поддержке экономики

В ведомстве считают, что в сложившейся из-за пандемии ситуации важно сохранить золотовалютные резервы, не создавая напряжения в банковском и финансовом секторах.

«Благодаря тому, что мы сформировали подушку безопасности, мы можем полноценно противостоять этим негативным последствиям. И сегодня достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать финансирование всех расходов бюджета, связанных с противодействием пандемии, и помогать предприятиям, которые оказались в неблагоприятной финансовой ситуации. Мы это делаем», — сказал министр Максим Ермолович, передает ОНТ .

Он отметил, что для стабилизации обстановки принято решение разработать второй пакет мер, который предусматривает помощь бизнесу и предприятиям. Делается это в тесном взаимодействии с международными организациями, Еврокомиссией и банками развития. Параллельно проводятся переговоры с потенциальными инвесторами. В ближайшее время данный пакет представят Александру Лукашенко.

Первый пакет мер по поддержанию экономики страны в период пандемии вошел в Указ № 143, который президент подписал 24 апреля. Документом предусматривается ряд мер, направленных на поддержку субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации.