Госавтоинспекция проводит спецмероприятие

До конца мая сотрудники Госавтоинспекции будут проводить в Гомельской области специальное мероприятие.

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Акция «Детский автобус» направлена, как сообщили в ГАИ, на «обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей».

Вплоть по 31 мая будет усилен надзор за соблюдением водителями автобусов Правил дорожного движения.

Будет организована проверка максимального количества автобусов, осуществляющих перевозку групп детей.

Согласно пункту 179 ПДД «при перевозке групп детей в автобусе каждый ребенок должен быть обеспечен отдельными посадочным местом, а в салоне должно находиться не менее одно сопровождающего на двадцать детей. На автобусе спереди и сзади устанавливается опознавательный знак «Перевозка детей».

Также напомним, что на протяжении двух недель (7-20 мая) ГАИ Могилевской области проводит специальное мероприятие — сотрудники дорожной милиции усилят контроль за «соблюдением правил водителями, которые осуществляют коммерческие перевозки пассажиров».