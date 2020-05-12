Россияне заполонят Минск на ЧМ-2021

Белорусскую столицу ожидает нашествие россиян во время чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Минске и Риге в 2021 году.

Это станет возможным, если Международная федерация хоккея (ИИХФ) проведет замену в группах. Ожидается, что по просьбе российской сборной наши восточные соседи, изначально распределенные на предварительный групповой этап в рижскую половину, будут выступать в минской. А в латвийскую столицу будет отправлена Канада.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что предварительно все заинтересованные стороны дали добро на замену.

Таким образом, восьмерка команд минской группы будет выглядеть так: Россия, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Великобритания, Беларусь.