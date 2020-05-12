Экс-глава ПВТ Цепкало продал дом для участия в выборах президента

Валерий Цепкало подтвердил свое намерение участвовать в президентской гонке и уточнил, что для финансирования кампании продал свой частный дом за Национальной библиотекой.

«Кампания будет профинансирована из собственных средств»

Участие в избирательной кампании для Цепкало не было спонтанным решением, он «давно к этому шел», хотя его не было в медийном пространстве около трех лет (исключение — публичная лекция о стартапах и технологиях в ноябре 2018 года), передает dev.by .

Избирательный фонд он пока не создал. Вместо двух месяцев на это отвели пять дней, объяснил собеседник. Пока никакие деньги на избирательную кампанию не используются: люди в его команде работают на энтузиазме.

Кампания будет профинансирована из собственных средств: для этого Цепкало продал частный дом за Национальной библиотекой. Покупателя и сумму сделки не называет, говорит, что денег хватит на ведение кампании.

После ухода с поста руководителя ПВТ у него было несколько источников дохода. В частности, консультации правительств Азербайджана, Грузии, Узбекистана по созданию инновационных инфраструктур; он также консультировал одну американскую компанию и выступал консультантом ПРООН в области электронного правительства.

«Россия всегда будет самым главным политическим и экономическим партнером»

«Я не в оппозиции к действующей власти и вообще ни к кому не в оппозиции. Я просто хочу, чтобы Беларусь была другой страной: чтобы мы нормально жили, нормально работали, бизнес нормально развивался, чтобы у нас было эффективные сельское хозяйство и промышленность, чтобы у нас была лучшая система образования, здравоохранения и т. д. […] Я считаю, что у нас должна быть такая политическая система, где было бы место разным взглядам, разному видению развития страны», — заверил Цепкало.

Он считает, что нужно строить хорошие отношения со всеми странами в мире без исключения, и на Западе, и на Востоке, включая страны Азии с опытом эффективных реформ. При этом «Россия, я глубоко убежден, всегда будет, наверное, самым главным политическим и экономическим партнером, это не зависит от наших желаний, нравится нам это или нет. Нас геополитическая судьба расположила здесь, и мы не можем сесть в другую лодку и плыть туда, где климат потеплее».

Он подготовил программу, которая «будет событием в жизни не только Беларуси, но и всего постсоветского пространства». Альтернативный путь развития для Беларуси, который предложит программа, «аккумулирован из опыта самых успешных стран». Часть программы — про развитие стартап-движения, не только в ИТ, но «во всех секторах народного хозяйства: как использовать существующую неправильную инфраструктуру старых заводов для развития стартап-движения».

В числе своих кумиров и ориентиров Цепкало называет Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Ли Куан Ю, Петра Столыпина.