Всебелорусский конгресс за независимость перенесли из-за пандемии

Демократическая общественность планировала провести это мероприятие в середине мая.

«В связи с пандемией коронавируса, которая развернулась в Беларуси и за ее пределами, созыв конгресса вынужденно переносится на более поздний срок. Новая дата будет назначена оргкомитетом конгресса с учетом развития эпидемиологической ситуации и вызовами для белорусского суверенитета, национальной безопасности», — сообщил на тематической странице в «Фейсбуке» сопредседатель оргкомитета конгресса Игорь Рынкевич.

На пресс-конференции 13 марта в Минске он сообщил, что в подготовку мероприятия включены представители Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Партии БНФ, Консервативно-христианской партии — БНФ, оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Проведение конгресса в декабре 2019 года одобрили организации, принимавшие участие в протестах в поддержку независимости.

Отвечая на вопрос БелаПАН, есть ли необходимость в проведении мероприятия, Рынкевич заявил: «Мы уверены, что в системе действий по защите независимости помимо уличных акций необходимо проводить системную аналитическую работу по подготовке общенационального подхода. У нас нет другой легитимной площадки, кроме Всебелорусского конгресса. Сейчас опасность для независимости во много раз возросла. Мы считаем, что конгресс как тематическая платформа, где и общественные организации, и независимые профсоюзы, и бизнес-сообщества, они присоединятся к процессу, — это необходимый шаг».