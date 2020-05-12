Грузовой поезд проехал над спавшим в колее мужчиной в Могилеве

/ Происшествия
Просмотров: 194

Машинист поезда из 100 вагонов увидел лежащего в колее железнодорожного пути мужчину, когда до него оставалось 200 метров. Он стал экстренно тормозить, но остановить состав смог только после того, как над мужчиной уже проехали 5 вагонов.

По данным областного УВД, 69-летний мужчина продолжал спать и не пострадал. Скорая на всякий случай отвезла его в больницу, но там стало понятно, что с ним все хорошо.

В его отношении составили протоколы за нахождение на путях в неустановленном месте и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пьянство поезд Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Россиянин, избивший инспектора службы безопасности метро, может сесть на 5 лет

Россиянин, избивший инспектора службы безопасности метро, может сесть на 5 лет

Алкоголь разоряет страну и уносит сотни тысяч жизней

Алкоголь разоряет страну и уносит сотни тысяч жизней

Анапа — Минск: поезд вернулся, с пассажирами все в порядке

Анапа — Минск: поезд вернулся, с пассажирами все в порядке