Грузовой поезд проехал над спавшим в колее мужчиной в Могилеве

Машинист поезда из 100 вагонов увидел лежащего в колее железнодорожного пути мужчину, когда до него оставалось 200 метров. Он стал экстренно тормозить, но остановить состав смог только после того, как над мужчиной уже проехали 5 вагонов.

По данным областного УВД, 69-летний мужчина продолжал спать и не пострадал. Скорая на всякий случай отвезла его в больницу, но там стало понятно, что с ним все хорошо.

В его отношении составили протоколы за нахождение на путях в неустановленном месте и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.