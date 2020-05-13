Белорусы увеличили инвестиции за рубеж

За первые три месяца иностранные инвестиции в реальный сектор белорусской экономики (кроме банков) составили 2,8 млрд долларов.

Как сообщили в Национальном статистическом комитете, за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций составил 3 млрд долларов. Таким образом инвестиции снизились на 200 млн.

Основные инвестиции поступили из:

России (35,7% от всего объема); Кипра (15%); Австрии (8,4%).

Прямые иностранные инвестиций составили 2,1 млрд долларов (в январе-марте 2019-го — 2,5 млрд), или 75,1% всех инвестиций.

В свою очередь организациями страны (кроме банков) за январь-март направлено за рубеж 1,5 млрд долларов инвестиций (на 100 млн больше), наибольшие объемы — субъектам хозяйствования:

России (81,4%); Украины (6,1%); Великобритании (5,2%).

На долю прямых приходилось 95,6% всех направленных инвестиций за рубеж (в январе-марте 2019-го — 92,9%).