Как может развиваться экономика: аналитики назвали три сценария для Беларуси

Инвестиционная компания Capital Times сделала три прогноза развития ситуации в белорусской экономике.

Как отмечается в докладе, «кризис был спровоцирован реакцией властей большинства государств на распространение коронавируса COVID-19, который вскрыл накопленные проблемы с долларовой ликвидностью в финансовой системе и долговыми проблемами транснациональных корпораций».

Резкое снижение цен на нефть в начале года, вызванное развалом сделки ОПЕК+ в совокупности со снижением мирового спроса на энергоносители, также имеет влияние на Беларусь.

Аналитики компании проработали три сценария развития событий в мировой экономике и определили их влияние на Беларусь.

Базовый сценарий (вероятность — 55%)

При базовом сценарии кризис в мире будет W-образной формы, а ситуация с пандемией затронет только первый-второй кварталы 2020-го — рост мировой экономики начнется в первом квартале 2021-го.

Ситуация с коронавирусом будет иметь сезонный характер и затронет только первый-второй кварталы 2020-го. В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из предположения, что Минфин Беларуси смягчит фискальную политику через предоставление налоговых льгот. Нацбанк повысит ставку рефинансирования для снижения проинфляционных рисков, а также предоставит возможность кредитных каникул субъектам, которые попали в наиболее тяжелую финансовую ситуацию. Правительство будет способствовать предоставлению арендных каникул предприятиям.

Пессимистический сценарий (вероятность — 30%)

При пессимистическом сценарии кризис будет иметь L-образную форму ввиду тяжести мирового кризиса, восстановление экономики начнется во второй половине 2021-го.

Пессимистический сценарий весьма вероятный из-за высокой неопределенности по глубине мирового экономического кризиса. В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из рисков, что Беларусь не примет достаточных мер, направленных на снижение влияния кризиса, не договорится о поставках сырьевых товаров и не сможет получить экстренную поддержку от МВФ.

Включение избыточных монетарных стимулов спровоцируют активное снижение курса белорусского рубля.

Внешние шоки — коронавирус и низкие цены на нефтепродукты — продолжат оказывать негативное влияние в средне- и долгосрочной перспективах на экономику Беларуси в 2020-2021 годах.

Оптимистический сценарий (вероятность — 15%)

При оптимистическом сценарии кризис в мире будет V-образной формы, при этом уже во второй половине 2020-го мировая экономика начнет ускоренно восстанавливаться.

Пик кризиса придется на второй квартал 2020-го, после чего последует быстрое восстановление мировой экономики на монетарных и фискальных стимулах. При данном сценарии аналитики Capital Times помимо поддержки со стороны государства ожидают: затухание внешних шоков — окончание пандемии коронавируса в июне 2020-го, восстановление цен на сырьевые товары и достижение договоренности с Российской Федерацией о поставках нефтепродуктов.