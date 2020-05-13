ЕБРР: по итогам года ВВП Беларуси снизится на 5%

Падение ВВП Беларуси в 2020 году составит 5% в результате влияния распространения коронавирусной инфекции, которое усилило рецессию и снизила внешний и внутренний спрос.

В отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) отмечается, что падение цен на нефть и рецессия в России (по расчетам ЕБРР, российская экономика в 2020 году сократится на 4,5%) негативно влияют на текущий макроэкономический прогноз. РОССИЯ является основным торговым партнером Беларуси — из этой страны импортируется 56% товаров и на нее приходится 41% белорусского экспорта.

По оценкам ЕБРР, после падения в 2020 году на 4,5% российская экономика вырастет в 2021-м на 4%, а белорусская после падения на 5% в этом году — вырастет в следующем на 3,5%.

Официальный прогноз белорусских властей на 2020 год предусматривает рост ВВП на 2,8%. По итогам первого квартала ВВП сократился на 0,3%.