Активиста Маркелова наказали десятью сутками ареста

Такое решение 13 мая вынесла судья суда Советского района Минска Вера Головкова.

Маркелов признан виновным в хулиганстве и неповиновении должностному лицу за то, что он «из хулиганских побуждений лежал на лавке» в суде Советского района Минска, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Судебный процесс проходил через видеосвязь по Skype. Маркелов находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

Маркелова задержали 11 мая в суде Советского района, куда он пришел поддержать своих товарищей — активистов «Молодежного блока» Данилу Лаврецкого и Лизу Прокопчик.