Российского Свидетеля Иеговы лишили гражданства

По информации верующих, о лишении гражданства семью Феликса Махаммадиева уведомило саратовское управление МВД.

Фото: сайт «Свидетели Иеговы в России»

Причиной лишения гражданства стало решение Ленинского районного суда Саратова, который осенью прошлого года приговорил Махаммадиева к трем годам колонии по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), сообщает сайт «Свидетели Иеговы в России» .

Махаммадиев родился в Узбекистане. Когда он был несовершеннолетним, его семья переехала в Россию, где он получил свое единственное гражданство.

Верховный суд России в 2017 году признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. После этого десятки верующих подверглись уголовному преследованию. В Беларуси их деятельность разрешена.