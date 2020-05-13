Российского Свидетеля Иеговы лишили гражданства
По информации верующих, о лишении гражданства семью Феликса Махаммадиева уведомило саратовское управление МВД.
Причиной лишения гражданства стало решение Ленинского районного суда Саратова, который осенью прошлого года приговорил Махаммадиева к трем годам колонии по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), сообщает сайт
Махаммадиев родился в Узбекистане. Когда он был несовершеннолетним, его семья переехала в Россию, где он получил свое единственное гражданство.
Верховный суд России в 2017 году признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. После этого десятки верующих подверглись уголовному преследованию. В Беларуси их деятельность разрешена.