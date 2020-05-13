Российского Свидетеля Иеговы лишили гражданства

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По информации верующих, о лишении гражданства семью Феликса Махаммадиева уведомило саратовское управление МВД.

Фото: сайт «Свидетели Иеговы в России»

Причиной лишения гражданства стало решение Ленинского районного суда Саратова, который осенью прошлого года приговорил Махаммадиева к трем годам колонии по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), сообщает сайт «Свидетели Иеговы в России».

Махаммадиев родился в Узбекистане. Когда он был несовершеннолетним, его семья переехала в Россию, где он получил свое единственное гражданство.

Верховный суд России в 2017 году признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. После этого десятки верующих подверглись уголовному преследованию. В Беларуси их деятельность разрешена.
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Тэги: Свидетели Иеговы Россия лишение гражданства Персона: Феликс Махаммадиев Город: Саратов

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