Двоих противников брестского завода АКБ оштрафовали

/ Общество
Просмотров: 62

В суде Ленинского района Бреста 13 мая продолжилось рассмотрение административных дел противников аккумуляторного завода.

Как сообщили БелаПАН присутствовавшие в суде активисты, Денис Малышенко и Константин Остапук оштрафованы на 30 базовых величин каждый (810 рублей). Малышенко судили за участие в акции в Бресте против завода 3 мая, Остапука — за участие в акции против завода 3 мая и 12 апреля, а также за участие во встрече 2 мая в Бресте с гомельским блогером Сергеем Тихановским.

После суда Малышенко был задержан сотрудниками милиции.

Этот же суд 11 мая оштрафовал Малышенко также на 30 базовых величин за участие во встрече 2 мая в Бресте с блогером Тихановским. После вынесения решения активиста задержали и поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД, откуда сегодня доставили в суд.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АйПауэр аккумуляторный завод задержания Персона: Денис Малышенко Константин Остапук Сергей Тихановский Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

«Документы «АйПауэра» — фикция». Брестчане требуют экспертизы по закону

«Документы «АйПауэра» — фикция». Брестчане требуют экспертизы по закону

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»