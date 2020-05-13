Двоих противников брестского завода АКБ оштрафовали

В суде Ленинского района Бреста 13 мая продолжилось рассмотрение административных дел противников аккумуляторного завода.

Как сообщили БелаПАН присутствовавшие в суде активисты, Денис Малышенко и Константин Остапук оштрафованы на 30 базовых величин каждый (810 рублей). Малышенко судили за участие в акции в Бресте против завода 3 мая, Остапука — за участие в акции против завода 3 мая и 12 апреля, а также за участие во встрече 2 мая в Бресте с гомельским блогером Сергеем Тихановским.

После суда Малышенко был задержан сотрудниками милиции.

Этот же суд 11 мая оштрафовал Малышенко также на 30 базовых величин за участие во встрече 2 мая в Бресте с блогером Тихановским. После вынесения решения активиста задержали и поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД, откуда сегодня доставили в суд.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.