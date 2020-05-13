Войсковая часть подала в суд на Слонимский райисполком

Военные потребовали компенсировать им затраты на содержание солдата, которого по состоянию здоровья отправлять служить не имели права, сообщает пресс-служба Верховного суда.

В осеннюю призывную кампанию служить отправили парня, имевшего врожденную деформацию грудной клетки. Призывная комиссия признала его годным к военной службе с незначительными ограничениями. В части военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе.

Затраты, которые понесла войсковая часть, обеспечивая всеми видами довольствия негодного к службе солдата за время его службы, оценили в 990 рублей. Войсковая часть посчитала, что возместить ее должен Слонимский райисполком как орган, создавший призывную комиссию.

Слонимские власти с этим не согласились, указав, что врожденная аномалия была обнаружена у солдата из-за увеличившихся в армии физических нагрузок и не могла быть диагностирована сначала врачами детской поликлиники, а затем и медицинской комиссии во время призыва. Суд с этим не согласился и взыскал со Слонимского районного исполнительного комитета 990 рублей вреда.