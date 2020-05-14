В Украине увеличился прирост случаев коронавируса

За сутки было выявлено 422 новых случая заражения. Накануне их было 402, а днем ранее — 375.

В Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 456 летальных), сообщает пресс-служба местного Минздрава 14 мая.

Наибольшее число зараженных зарегистрировали в Киеве и Киевской области (2012 + 1067 случаев соответственно), Ивано-Франковской области (1166), Ровенской области (1062).

В Беларуси на 13 мая зарегистрировали 25 825 случаев коронавируса, из которых 146 летальных.