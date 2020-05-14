На дне Тихого океана обнаружили линкор начала прошлого века

Линкор-ветеран USS Nevada, который участвовал в обеих мировых войнах и использовался для испытаний атомных бомб, был обнаружен на Гавайях.

Источник: oceaninfinity.com

Американские частные компании Ocean Infinity и Search Inc нашли корабль в 120 километрах к юго-западу от бухты Перл-Харбор, на глубине 4,7 километра. Поднимать обломки боевого судна пока не планируют, передает oceaninfinity.com .

«Nevada — культовое судно, которое говорит об американской устойчивости и упрямстве. Поднявшись из водной могилы после затопления в Перл-Харборе, он пережил торпеды, бомбы, снаряды и два атомных взрыва», — сказал доктор Джеймс Дельгадо, старший вице-президент SEARCH и ведущий морской археолог миссии.

USS Nevada был в строю три с половиной десятилетия. В конце Первой мировой войны он сопровождал корабль с президентом США Вудро Вильсоном для участия в Парижской мирной конференции. Во время Второй мировой войны был единственным американским линкором в гавани Перл-Харбор, который начал выходить в море во время японской атаки 7 декабря 1941 года. Позже он сыграл важную роль во вторжении на Окинаву.

После Второй мировой войны USS Nevada был назначен в качестве цели в первых атомных экспериментах в Бикини в 1946 году, которые корабль пережил.