Лукашенко подал заявление в ЦИК о регистрации инициативной группы

Руководителем инициативной группы действующего президента Беларуси назван председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

По состоянию на полдень 14 мая в ЦИК подали заявления 12 желающих участвовать в президентских выборах.

Прием документов на регистрацию инициатиавных групп завершится 15 мая. О намерении баллотироваться ранее заявили бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, экс-депутат ПП НС Анна Канопацкая.

Выборы назначены на 9 августа.