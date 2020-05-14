Лукашенко подал заявление в ЦИК о регистрации инициативной группы

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Руководителем инициативной группы действующего президента Беларуси назван председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

По состоянию на полдень 14 мая в ЦИК подали заявления 12 желающих участвовать в президентских выборах.

Прием документов на регистрацию инициатиавных групп завершится 15 мая. О намерении баллотироваться ранее заявили бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, экс-депутат ПП НС Анна Канопацкая.

Выборы назначены на 9 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ЦИК президентские выборы-2020 Персона: Михаил Орда Александр Лукашенко

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